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09:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Прощание с Петром Мамоновым состоится 17 июля

Прощание с актером и музыкантом, сооснователем рок-группы «Звуки Му» Петром Мамоновым пройдет завтра, 17 июля, в Донском монастыре, сообщила его жена Ольга Мамонова.

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Артист умер от коронавируса 15 июля, ему было 70 лет.

«Отпевание будет в Донском монастыре завтра, в главном соборе, в 09:30», — заявила ТАСС госпожа Мамонова. Похоронят его на Верейском кладбище.

Петра Мамонова госпитализировали в больницу в Коммунарке в конце июня. Он находился в реанимации с 87%-ным поражением легких. Позднее его подключили к ИВЛ, состояние оценивалось как крайне тяжелое.

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