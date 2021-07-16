09:30 (мск), источник: Коммерсантъ
Прощание с Петром Мамоновым состоится 17 июля
Прощание с актером и музыкантом, сооснователем
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Артист умер от коронавируса 15 июля, ему было 70 лет.
«Отпевание будет в Донском монастыре завтра, в главном соборе, в 09:30», — заявила ТАСС госпожа Мамонова. Похоронят его на Верейском кладбище.
Петра Мамонова госпитализировали в больницу в Коммунарке в конце июня. Он находился в реанимации с 87%-ным поражением легких. Позднее его подключили к ИВЛ, состояние оценивалось как крайне тяжелое.