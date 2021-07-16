13:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети показали новый набор эмодзи
Он появится до конца года на устройствах и в соцсетях.
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В конце 2021 года в мессенджерах появится новый набор эмодзи, в котором можно будет найти пиктограммы рентгеновского снимка, низкого заряда батареи, тролля и даже беременного мужчины.
В пакет 14.0 также попали плавящийся и салютующий смайлики, 15 различных комбинаций рукопожатия, закушенная губа и многое другое. Всего — более 100 значков, сообщает Emojipedia.
Список еще не окончательный. Ожидается, что финальный вариант пакета утвердят в сентябре. До 17 июля, Всемирного дня эмодзи, все желающие могут проголосовать за самую ожидаемую пиктограмму.
Обновление эмодзи должно было появиться еще в 2020 году, но было отложено
Анна Лысенко