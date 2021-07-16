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13:28 (мск), источник: Ведомости

В Роспотребнадзоре заявили, что дельта-штамм COVID-19 втрое заразнее обычного

Дельта-штамм коронавируса втрое заразнее «уханьского», заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24».

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Источник: AP 2021

«Дельта-вариант в три раза способен большее количество людей заражать», — сказал Горелов. Если «уханьский» штамм коронавируса был способен заразить двух человек до выявления, то дельта-штамм — шестерых, объяснил эпидемиолог. Он отметил, что распространение в стране новой мутации привело к росту заболеваемости.

Штамм «дельта», так называемый индийский штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Директор научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам.

По данным оперативного штаба на 16 июля, в России за сутки выявили 25 704 новых случая коронавируса, 21 932 человека выздоровели, 799 умерли — это рекорд с начала пандемии. Всего в стране зарегистрировано более 5,9 млн заражений и свыше 146 тыс. летальных исходов от COVID-19. По общему числу случаев коронавируса Россия занимает пятое место в мире.

Справка
Индийский штамм коронавируса. Что нам о нем известно?Штамм коронавируса, обнаруженный в Индии, назван ВОЗ «Дельта». Он более заразен, вызывает более серьезные осложнения, а также хуже поддается воздействию вакцин и лекарств.
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