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13:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Магазины в ЮАР спасли от мародеров «по методу» Булгакова

Но обычные покупатели тоже пострадали.

Предприниматели в Южно-Африканской республике спасли свои магазины от мародеров, разлив по полу подсолнечное масло.

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В стране длятся беспорядки, которые начались после заключения в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы в начале июля. За две недели в нескольких провинциях погибло не менее 117 человек, сообщают южноафриканские СМИ.

Мародеры пользуются протестами, чтобы грабить и крушить магазины, склады и фабрики. Владельцы точек в торговом центре города Тугела-Ферри стали разливать по полу масло, перед тем как закрыться на ночь. И это сработало, хоть и не так фатально, как в романе «Мастер и Маргарита» Булгакова. Грабители стали держаться подальше от этого ТЦ.

К сожалению, жертвами лайфхака стали и обычные посетители ТЦ. В соцсетях распространяют ролики, в которых покупатели то и дело поскальзываются и падают на скользком даже после мытья полу.

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