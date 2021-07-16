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13:36 (мск), источник: РБК

Московские власти отменили систему QR-кодов

Столичные власти отменили QR-коды в кафе, музеях и на массовых мероприятиях с понедельника. Большинство компаний выполнили задачу по вакцинации 60% сотрудников, сообщили в мэрии.

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Источник: РИА "Новости"

С понедельника, 19 июля, в Москве отменяется система QR-кодов, объявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». Это решение мэрия приняла совместно с правительством, рассказали РБК два источника, близкие к московским властям. Соответствующее решение мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 16 июля, дообсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным, рассказали собеседники РБК.

Система QR-кодов выполнила свою задачу и будет отменена в связи с тем, что большая часть московских компаний сумела вакцинировать 60% сотрудников.

Всего за последний месяц более двух миллионов человек сделали прививку от COVID-19, сообщил в обращении Собянин. По его словам, задача по стимулированию вакцинации была выполнена благодаря московским рестораторам.

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Система QR-кодов была введена в Москве в конце июня. С 28 июня без них невозможно было попасть в заведения общепита (кроме летних веранд) и на массовые мероприятия численностью более 500 человек. Ограничение было введено для людей старше 18 лет, несовершеннолетние могли посещать кафе и мероприятия в сопровождении взрослых.

Продажи в московских ресторанах и кафе после этого упали вдвое, писал РБК. Об этом свидетельствовали результаты исследования аналитического ресурса «Чек Индекс» «Платформы ОФД».

Позже QR-коды начали проверять и на входе в некоторые музеи — в Музее космонавтики, в музее-заповеднике «Царицыно» и музее-усадьбе «Кусково». Минкультуры также рекомендовало ввести такую систему своим подведомственным учреждениям в Москве, включая федеральные театры и кинотеатры.

Основанием для получения QR-кода были сертификат о вакцинации, сведения о перенесенном за последние полгода заболевании коронавирусом, если человек болел «официально» и попал в государственный регистр, либо «чистый» ПЦР-тест.

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в разговоре с журналистами допустил, что система QR-кодов может быть расширена и на другие отрасли. Источник РБК утверждал, что проверка кодов может начаться и в общественном транспорте (такая мера обсуждалась властями Подмосковья).

После введения системы QR-кодов темпы вакцинации в столице действительно выросли. К 7 июля Москва впервые с весны, по подсчетам РБК, попала в пятерку регионов с наибольшим процентом вакцинированных жителей.

По данным на 16 июля, в России в очередной раз был установлен рекорд по смертности от COVID-19. Количество зараженных по стране составило 25,7 тыс человек, в Москве — 5382 заболевших за сутки. За день от коронавируса скончались 105 человек. Помимо Москвы, QR-коды ввели и в Подмосковье. Около 30 регионов ввели обязательную вакцинацию для представителей ряда профессий. В Бурятии в течение двух недель действовал локдаун, затем его сняли, но часть ограничений осталась. В Туве, помимо прочего, решили остановить движение общественного транспорта по выходным дням.

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