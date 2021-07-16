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14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ленивый амурский тигр покрасовался перед фотоловушкой в Приморье (видео)

Он облюбовал поляну с камерой и возвращался туда несколько раз.

Сотрудники отдела науки Сихотэ-Алинского заповедника изучили новые данные с фотоловушек и поспешили поделиться видео в соцсетях. В объектив одной из камер попал двухлетний амурский тигр, которому очень понравилась поляна прямо напротив фотоловушки.

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По словам специалистов, тигр в последнее время часто наведывался в это место и подолгу проводил там время. На снятых кадрах можно увидеть, как он вылизывает свою шерсть, дремлет и валяется на траве прямо перед объективом камеры.

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Сотрудники заповедника уточнили, что тигр сейчас обитает во владениях своей мамы Миры, но скоро он покинет родительский дом и пойдет искать свою собственную новую территорию.

Екатерина Гура

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