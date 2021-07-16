Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 июляЗапрет на поцелуи из-за чумы, первая публикация стихотворения Пушкина и другие события
Фоторепортажи
14Скончался Петр Мамонов
20В Германии ввели режим военной катастрофы
17:10 (мск), источник: Смотрим

Обнаружено «суперантитело» против SARS-CoV-2 и его «собратьев»

Суперантитело борется не только SARS-CoV-2, но и с другими коронавирусами, и должно подготовить человечество к борьбе с мутациями.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Ученые составили список из тысяч мутаций в доменах различных вариантов COVID-19 и других инфекций из группы сарбековирусов и пришли к выводу, что антитело S2H97 может прикрепляться к доменам всех подобных патогенов и нейтрализовать их в живых клетках.

Ученые не рискуют утверждать, что S2H97 может защитить от новых штаммов, но открытие «суперантитела» должно подготовить человечество к борьбе с другими мутациями вируса.

Заболеваемость коронавирусом растет в России и мире. Новые, более приспособленные вариации SARS-CoV-2 оказываются ещё опаснее. В Москве большинство заболевших заражаются дельта-вариантом, есть несколько случаев заражения очередной мутацией штамма «Дельта» — вариантом «Дельта-плюс».

Справка
«Дельта плюс» вызывает все больше опасений. Что мы знаем об этом штамме коронавируса?СМИ все чаще сообщают о распространении нового штамма коронавируса «Дельта плюс», который якобы более заразен и более устойчив перед вакцинами.
 На Москву надвигается гроза, ливень и град
В Сети обсуждают видео с концерта, на котором МакSим выступала уже больной
Московские власти отменили систему QR-кодов
Пассажиры пропавшего под Томском самолета Ан-28 найдены живыми
Греческий туроператор отменил путевки россиян на миллиард рублей
Фотогалерея: Как россияне справляются с жарой
Показаны 10 невероятных тоннелей со всего мира (фото)
Над Токио сфотографировали гигантскую парящую голову (фото)
Gnezdo.ru
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Киеву стоит бояться России
В Молдове с 1 апреля вводят режим ЧС до 30 мая
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Горячие темы на Авто
Мысль---трезвая--- 317
Что то последние дни все пришибленные какие то . То ли жара , то ли оглобля догнала. . 311
На Кубе очередная революция? Теперь и туда пути закроют? 281
Пока вы тут всякую фигню обсуждаете, произошла чуть ли не катастрофа вселенского масштаба!!! 76
Кино
16-летняя дочь Джулии Робертс поддержала отца в Каннах Хэйзел Модер впервые прошла по красной дорожке
Товары для дома
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Что купить, чтобы стать блогером
Лучше, чем в офисе: как организовать работу дома
Дети
16-летняя дочь Джулии Робертс блистала на красной дорожке (фото) Хейзел и Дэниэл Модер посетили Каннский кинофестиваль
Леди
Шэрон Стоун в «платье принцессы» блистала в Каннах 63-летняя актриса произвела фурор на Лазурном берегу
Дом
5 способов спрятать большой обеденный стол в интерьере
6 классных идей для вашего сада
10 крутых приемов в оформлении спальни
Лучше, чем в офисе: что купить для работы из дома
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь