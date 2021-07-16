17:10 (мск), источник: Смотрим
Обнаружено «суперантитело» против SARS-CoV-2 и его «собратьев»
Суперантитело борется не только SARS-CoV-2, но и с другими коронавирусами, и должно подготовить человечество к борьбе с мутациями.
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Ученые составили список из тысяч мутаций в доменах различных вариантов COVID-19 и других инфекций из группы сарбековирусов и пришли к выводу, что антитело S2H97 может прикрепляться к доменам всех подобных патогенов и нейтрализовать их в живых клетках.
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