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17:19 (мск), источник: Известия

Температура плавления: как россияне справляются с жарой

В ближайшее время россиян ждут новые погодные напасти.

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13
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Изнывающие от жары россияне в скором времени получат передышку — по прогнозам синоптиков, к концу недели температура воздуха понизится, ожидаются грозы. Однако вторая половина лета также обещает быть солнечной и жаркой. Как люди и животные спасаются от нынешней погодной аномалии — в фотогалерее «Известий».

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