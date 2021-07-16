17:19 (мск), источник: Известия
Температура плавления: как россияне справляются с жарой
В ближайшее время россиян ждут новые погодные напасти.
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Изнывающие от жары россияне в скором времени получат передышку — по прогнозам синоптиков, к концу недели температура воздуха понизится, ожидаются грозы. Однако вторая половина лета также обещает быть солнечной и жаркой. Как люди и животные спасаются от нынешней погодной аномалии — в фотогалерее «Известий».