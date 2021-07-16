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22:03 (мск), источник: ТАСС

Власти Тувы ввели жесткие ограничительные меры из-за ковида

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Власти Тувы ввели дополнительные ограничительные меры в республике из-за ухудшающейся эпидобстановки в условиях пандемии коронавируса. Запрещены передвижения граждан без производственной необходимости или неотложных нужд, сообщила в пятницу пресс-служба правительства республики.

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«В целях стабилизации эпидемиологической ситуации по COVID-19, оптимизации работы системы здравоохранения республики в условиях роста тяжелых форм COVID-19 правительство региона приняло решение о принятии дополнительных ограничительных мер, направленных на ужесточение контроля за соблюдением режима самоизоляции, соблюдением индивидуальных и общественных мер защиты <…>. Запрещено передвижение граждан без производственной и служебной необходимости, населения — без неотложных личных нужд, включая ограничения на выезды на водные объекты, расположенные на территории республики. Для детей в возрасте до 14 лет (включительно) нахождение и перемещение на улице допускается только в сопровождении взрослых», — говорится в сообщении.

Приостановлена деятельность туристических агентств и организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, организаций дополнительного образования, деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, а также розничная торговля непродовольственными товарами.

Также приостановлена работа вещевых рынков, уличная торговля, торговля через автоматы, работа парков, скверов и игровых зон.

Под запретом работа салонов красоты, парикмахерских, маникюрных, СПА-салонов, бань, бассейнов, саун, химчисток и иных предприятий, оказывающих бытовые услуги, прием и размещение граждан в гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездка.

Приостанавливается также работа детских дошкольных организаций за исключением дежурных групп. Исключения составляют аптеки и аптечные пункты и салоны сотовой связи, а также магазины, отдельно стоящие или имеющие отдельный вход в многоэтажных жилых домах, реализующие товары первой необходимости.

На подъездных путях к самым популярным среди жителей республики озерам — Хадын, Дус-Холь (Сватиково), Чагытай и Торе-Холь — будут выставлены контрольные посты, прибрежную зону будут патрулировать рейдовые группы.

По данным управления Роспотребнадзора, с 14 июня на протяжении пяти недель в республике продолжается значительный прирост заболеваемости COVID-19, недельные темпы прироста сохраняются стабильно высокими и составляют от 28,6% до 66,0%. При этом рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах.

По данным Минздрава Тувы, за последние сутки выявлен 191 новый случай заражения, в стационарных госпиталях в Кызыле лечатся 1 384 больных, в тяжелом состоянии находятся 250 человек. Свободный коечный фонд составляет 13,3% из 1 597 инфекционных коек, сегодня был развернут еще один ковидный госпиталь — на базе лицея № 16 города Кызыла.

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