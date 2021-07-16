Мурашко рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в России

«Каждую неделю видим прирост. Вот сейчас мы видим этот прирост еще в два раза. Темпы вакцинации сегодня в пиковые дни доходят до 1 млн человек в сутки», — сказал глава Минздрава в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».
В частности, как сообщалось, первым компонентом от COVID-19 в столице уже привились более 3,8 млн человек, полную вакцинацию прошли более 2 млн граждан.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее в пятницу рассказала, что темпы распространения коронавируса в России за последние пять дней стабилизировались. Вместе с этим, по ее словам, эпидемическая ситуация в регионах всё еще остается напряженной.
Кроме того, правительство России дополнительно направило свыше 85 млрд рублей регионам на плановую медицинскую помощь в условиях распространения коронавируса. Премьер-министр России Михаил Мишустин также отмечал, что необходимо увеличить объемы производства вакцин от коронавируса, чтобы обеспечить их достаточность в регионах.
Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».