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23:29 (мск), источник: ТАСС

Фильм Киры Коваленко получил Гран-при конкурса «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале

КАНН, 16 июля. /ТАСС/. Российский режиссер Кира Коваленко получила Гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале за фильм «Разжимая кулаки» (Les poings desserres). Такое решение огласило в пятницу во Дворце фестивалей жюри программы во главе с британским режиссером Андреа Арнольд.

Источник: Reuters

Приз со сцены зала «Дебюсси» получил продюсер фильма Александр Роднянский из-за того, что режиссер картины не успела вернуться на церемонию. «К сожалению, Кира не успела вернуться на церемонию. Но, работая с ней больше трех лет, я знаю, что бы она сказала сейчас», — отметил Роднянский, принимая награду.

По его словам, «Кира поблагодарила бы свою съемочную группу, с которой она работала в Северной Осетии, своего учителя Александра Сокурова и, конечно, жюри фестиваля за такую оценку ее фильма».
Персона
Кира Коваленко

События картины «Разжимая кулаки» разворачиваются в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии, куда после трагических событий перевез свою семью главный герой — Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший сын Аким уже уехал в ближайший крупный город — Ростов — на заработки. Младший, Дакко, еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а дочь Ада активно строит планы побега из-под родительской опеки.

Кира Коваленко родилась в Нальчике. В 2015 году закончила режиссерскую мастерскую Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х. М. Бербекова. «Разжимая кулаки» — ее вторая режиссерская работа. Дебютный фильм Коваленко «Софичка» по одноименной повести Фазиля Искандера в 2016 году был показан на международном кинофестивале в Таллинне.

Программа «Особый взгляд» является следующей по значимости после основного конкурса Каннского кинофестиваля. Всего в этом году в конкурсе авторского кино участвовало 20 кинолент, две из которых представлены российскими режиссерами. Помимо Коваленко, в программе «Особый взгляд» в этом году участвовал фильм Алексея Германа — младшего «Дело» (Delo, House arrest).

Каннский кинофестиваль открылся на Лазурном берегу Франции 6 июля. Он завершится в субботу торжественной церемонией награждения победителей главного конкурса и объявлением имени обладателя «Золотой пальмовой ветви».

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