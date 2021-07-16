23:29 (мск), источник: ТАСС
Фильм Киры Коваленко получил Гран-при конкурса «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале
КАНН, 16 июля. /ТАСС/. Российский режиссер Кира Коваленко получила
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Приз со сцены зала «Дебюсси» получил продюсер фильма Александр Роднянский
События картины «Разжимая кулаки» разворачиваются в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии, куда после трагических событий перевез свою семью главный герой — Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший сын Аким уже уехал в ближайший крупный город — Ростов — на заработки. Младший, Дакко, еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а дочь Ада активно строит планы побега
Кира Коваленко родилась в Нальчике. В 2015 году закончила режиссерскую мастерскую Александра Сокурова в
Программа «Особый взгляд» является следующей по значимости после основного конкурса Каннского кинофестиваля. Всего в этом году в конкурсе авторского кино участвовало 20 кинолент, две из которых представлены российскими режиссерами. Помимо Коваленко, в программе «Особый взгляд» в этом году участвовал фильм Алексея Германа — младшего «Дело» (Delo, House arrest).
Каннский кинофестиваль открылся на Лазурном берегу Франции 6 июля. Он завершится в субботу торжественной церемонией награждения победителей главного конкурса и объявлением имени обладателя «Золотой пальмовой ветви».