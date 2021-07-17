Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Жаловавшиеся Путину на низкие зарплаты пожарные уволились Увольнение не связано с обращением к главе государства
Фоторепортажи
1010 фактов о бортпроводниках, которые вы могли не знать
10Трава у дома
01:02 (мск), источник: Газета.Ру

Переходящим на «шведский стол» при пандемии турецким отелям грозит штраф или закрытие

Отели в Турции, которые переходят на «шведский стол» во время пандемии, могут быть оштрафованы или вовсе закрыты, рассказал РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
01:16 (мск)Псаки заявила, что Байден выступает за приостановку патентных прав на вакцины от COVID-19
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

«В случае, если в ходе проверок со стороны министерства культуры и туризма Турции в отеле выявляются нарушения, то он подвергается штрафу. А если гостиничное предприятие продолжает упорствовать в нежелании следовать установленным нормам, то оно может быть закрыто. На сегодняшний день уже несколько таких гостиниц были подвергнуты штрафам, а впоследствии закрыты», — заявил специалист.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что отдыхающие заметили существенное отступление от правил, введенных в Турции для борьбы с коронавирусом — например, в некоторых отелях вернули шведский стол для удобства туристов.

В конце мая в Турции заявили об отсутствии планов по отказу от системы all inclusive.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Эфир Соловьева прервали немецкие полицейские
«Ростех» опубликовал первое фото перспективного однодвигательного истребителя
Байден выступил за приостановку патентов на вакцины от COVID-19
Семья Ахмедовых поделила нажитый в России $1 млрд
Обнаружено «суперантитело» против SARS-CoV-2 и его «собратьев»
Назарбаев вспомнил о предложенных $20 млрд за ядерное оружие
США захотели купить в России новые ракетные двигатели
Греческий туроператор отменил путевки россиян на миллиард рублей
Hi-Tech
Грустный кот: Степан покорил соцсети (фото и видео) Любимчик пользователей
Горячие темы на Авто
Что то последние дни все пришибленные какие то . То ли жара , то ли оглобля догнала. . 314
На Кубе очередная революция? Теперь и туда пути закроют? 289
Ай какие молодцы . 148
Пока вы тут всякую фигню обсуждаете, произошла чуть ли не катастрофа вселенского масштаба!!! 92
Кино
16-летняя дочь Джулии Робертс поддержала отца в Каннах Хэйзел Модер впервые прошла по красной дорожке
Товары для дома
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Что купить, чтобы стать блогером
Лучше, чем в офисе: как организовать работу дома
Дети
16-летняя дочь Джулии Робертс блистала на красной дорожке (фото) Хейзел и Дэниэл Модер посетили Каннский кинофестиваль
Леди
Шэрон Стоун в «платье принцессы» блистала в Каннах 63-летняя актриса произвела фурор на Лазурном берегу
Дом
5 способов спрятать большой обеденный стол в интерьере
6 классных идей для вашего сада
10 крутых приемов в оформлении спальни
Лучше, чем в офисе: что купить для работы из дома
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь