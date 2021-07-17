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03:20 (мск), источник: Lenta.Ru

ВОЗ заявила о планах проверить лаборатории в Ухане

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует проверить лаборатории, около которых были первые случаи заражения COVID-19. Об этом заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает РИА Новости.

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Источник: Reuters

Речь идет об аудите тех учреждений Уханя, в районе которых были выявлены первые заболевшие SARS-CoV-2 в декабре 2019 года. Проверка является одним из пяти шагов, которые секретариат ВОЗ намерен предпринять в рамках расследования происхождения коронавируса.

Помимо этого организация планирует провести комплексные исследования людей и животных, рынка животных в Ухане, а также изучить области, в которых были обнаружены другие коронавирусы, связанные с SARS.

Гебрейесус также отметил, что расследование происхождение коронавируса должно быть научной работой, свободной от политики. Данной точки зрения также придерживается Китай.

Ранее глава ВОЗ оценил версию об утечке коронавируса из лаборатории. Он отметил, что не исключает лабораторного происхождения SARS-CoV-2. По словам Гебрейесуса, со стороны Китая не было необходимой «прозрачности и сотрудничества» при начальном этапе расследования. «Были трудности с обменом данными, особенно необработанными», — заключил он.

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