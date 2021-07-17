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07:12 (мск), источник: РБК

В Минздраве США предупредили о «пандемии непривитых»

США переживают «пандемию непривитых». Об этом заявила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC, подведомственны Министерству здравоохранения и социальных служб) Рошель Валенски, передает Financial Times. По ее словам, за последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусом в стране подскочило на 70%.

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Источник: Reuters

«Это превращается в пандемию непривитых. Мы видим вспышки заболеваемости в тех частях страны, где низкий уровень вакцинации», — сказала Валенски.

Самый низкий уровень вакцинации в США — в штате Миссисипи. Там полностью привиты 33,5% жителей. Доля невакцинированных среди заразившихся на этой неделе в Миссисипи составила 94%, на непривитых также пришлось 87% госпитализаций и 93% — смертей, сообщил глава департамента здравоохранения штата Томас Доббс.

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Всплеск числа заразившихся в CDC также связали с более заразным индийским штаммом коронавируса «дельта». По данным ведомства, на него приходится более половины новых случаев инфицирования COVID-19.

По данным CDC, в США полностью вакцинированы 48,3% населения. Однако если в середине апреля за сутки прививались 3,4 млн человек, то к началу июля этот показатель опустился до 421 тыс. человек.

В России к 9 июля первый компонент вакцины против коронавируса получили почти 30 млн человек, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Заболели после прививки не более 2,5% граждан, добавил он. Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии оценивал долю заболевших после вакцинации от COVID-19 в 10%, при этом вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что показатель составил лишь 2%.

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