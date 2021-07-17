Эксперты оценили сообщение о «супер-антителе» против коронавирусов

Ранее группа ученых из Центра исследования рака в Сиэтле (США) выявила антитело, способное бороться не только с широким спектром вариантов SARS-CoV-2, но и с близкородственными коронавирусами.
«Эта статья важна с точки зрения иммунологии COVD-19, но практические перспективы туманны. <…> Не надо думать, что найдена волшебная таблетка. Это не так. Возможно, это маленькая сенсация в науке, но не в жизни», — сказал РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
Он пояснил, что научить организм самостоятельно вырабатывать это антитело невозможно. Пока не ясно, как доставлять его в клетки человека.
«Теоретически его можно будет применять при тяжелых случаях с помощью внутривенных инъекций. <…>. Мы можем провакцинировать людей и вызвать образование нейтрализующих антител, но добиться, невозможно сделать так, чтобы организм вырабатывал именно это антитело», — рассмотрел перспективы Аграновский.
Директор центра Глобальной вирусологической сети, советник ВОЗ, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков добавил, что в открытии вовсе нет ничего сенсационного, поскольку специалистам уже известен ряд схожих антител. Выявленное американскими учеными, по его мнению, можно использовать в терапии.
«Обнаружить-обнаружили, а вот смогут ли из него сделать лекарственную формулу — это уже другой вопрос. Сейчас ажиотаж, но посмотрим, что дальше получится. Судя по всему, это будет не для лечения, а для профилактики, так как это антитело влияет на рецепторы», — предположил РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович предостерегла от излишних ожиданий. Она напомнила, что необходимо дождаться клинических испытаний и их результатов. Эксперт также указала, что «моноклональные антитела не являются чем-то невиданным».
Ученые исследовали антител переболевших COVID-19, а также составили список из тысяч мутаций в доменах различных вариантов COVID-19 и других коронавирусов. Выяснилось, что одно из антител (S2H97) оказалось способным прикрепляться к доменам всех подобных патогенов и нейтрализовать их в живых клетках. Его исследование, в теории, может помочь ученым создать одну вакцину против всех штаммов COVID-19.