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09:31 (мск), источник: Известия

В «Векторе» назвали важное отличие коронавируса от ВИЧ

Коронавирусы в отличие от ВИЧ или гепатита B не способны интегрироваться или вмешиваться в геном человека. Об этом в беседе с «РИА Новости» рассказал руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

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Источник: Известия

Он пояснил, что коронавирусы не располагают генами для кодирования белков. Таким образом, они не могут разрезать человеческую ДНК и встраиваться в хромосому.

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«Есть, действительно, вирусы, которые могут встраиваться в геном человека, например, из наиболее известных и из тех, с которыми ученые давно имеют дело, это вирус иммунодефицита человека, это вирус гепатита В, это различные онковирусы», — рассказал Семенов.

Ранее, в июле, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что вакцина против коронавируса «Спутник V» не воздействует на геном человека, а содержащиеся в ней аденовирусы не способны размножаться в человеческом организме.

Ученый пояснил, что вирус может размножаться только в специальной культуре клеток-ферментеров, а в человеческих клетках он находится около двух недель после вакцинации.

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