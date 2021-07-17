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08:36 (мск), источник: Российская газета

Перечислены категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты

Каждый пенсионер с 2022 года будет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума. Если размер назначенной гражданину пенсии оказывается ниже, пенсионеру полагается социальная доплата до величины минимальной пенсии в этом регионе. На доплату смогут расчитывать неработающие пенсионеры, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Источник: РИА "Новости"

Пенсию с 2022 года можно будет оформить через портал «Госуслуги», а все подтверждающие стаж документы уже будут в распоряжении ПФР. Не потребуется и ежегодного подтверждения факта проживания на селе для получения 25% надбавки к фиксированной выплате пенсии.

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«Пенсия автоматически будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста, с момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости. А также инвалидам, которым положена социальная или трудовая пенсии по старости по достижению ими пенсионного возраста», — цитирует Финогенову «Прайм».

Ранее сообщалось, что одной категории работников станет проще выйти на пенсию. Периоды работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выполняемой в режиме неполного рабочего дня, при условии уплаты за эти периоды страховых взносов, будут учитываться в стаже, дающем право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Как уточнили в Минтруде, сегодня, если работники трудятся неполный день, то это не дает им право раньше выйти на пенсию. В ведомстве предлагают все-таки учитывать неполное рабочее время в общем стаже.

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