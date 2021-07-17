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09:23 (мск), источник: Коммерсантъ

В России протестируют усиленную электронную подпись на госуслугах

Правительство России поручило провести эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении госуслуг. Эксперимент пройдет с 20 июля 2021 по 31 июля 2022 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Источник: Агентство «Москва»

Усиленная электронная подпись (ЭП) зашифрована криптографией, благодаря этой ЭП можно аутентифицировать пользователя, подписавшего электронный документ. Она бывает неквалифицированной (для нее не нужен сертифицированный ключ проверки ЭП) и квалифицированной (нужно купить ключ проверки ЭП; имеет юридическую силу ручной подписи).

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Проводить эксперимент будут в два этапа. Во время первого — с 20 июля 2021 года по 31 марта 2022 года — пройдет само тестирование. В ходе второго — с 1 апреля по 31 июля 2022 года — будет проверено, что система соответствует всем необходимым требованиям.

Координировать эксперимент будет Минцифры. Правительство также рекомендовало принять участие в эксперименте «Ростелекому» и ВТБ. В течение 90 дней после вступления документа в силу они должны будут обеспечить создание цифровой платформы для выдачи сертификатов подписания документов, а также одобрить усиленную ЭП.

Как выяснил «Ъ», Минцифры запустит эксперимент по подключению агрегаторов товаров и услуг в интернете к Единой системе идентификации и аутентификации портала «Госуслуги». Пользователи площадок также смогут использовать простую электронную подпись для совершения сделок. Авторизовать пользователей через портал «Госуслуги» будут, в частности, Avito, «Авто.ру» и HeadHunter.

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