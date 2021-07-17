В России протестируют усиленную электронную подпись на госуслугах

Усиленная электронная подпись (ЭП) зашифрована криптографией, благодаря этой ЭП можно аутентифицировать пользователя, подписавшего электронный документ. Она бывает неквалифицированной (для нее не нужен сертифицированный ключ проверки ЭП) и квалифицированной (нужно купить ключ проверки ЭП; имеет юридическую силу ручной подписи).
Проводить эксперимент будут в два этапа. Во время первого — с 20 июля 2021 года по 31 марта 2022 года — пройдет само тестирование. В ходе второго — с 1 апреля по 31 июля 2022 года — будет проверено, что система соответствует всем необходимым требованиям.
Координировать эксперимент будет Минцифры. Правительство также рекомендовало принять участие в эксперименте «Ростелекому» и ВТБ. В течение 90 дней после вступления документа в силу они должны будут обеспечить создание цифровой платформы для выдачи сертификатов подписания документов, а также одобрить усиленную ЭП.
Как выяснил «Ъ», Минцифры запустит эксперимент по подключению агрегаторов товаров и услуг в интернете к Единой системе идентификации и аутентификации портала «Госуслуги». Пользователи площадок также смогут использовать простую электронную подпись для совершения сделок. Авторизовать пользователей через портал «Госуслуги» будут, в частности, Avito, «Авто.ру» и HeadHunter.