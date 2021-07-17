Добрые дела неравнодушных москвичей: какие проекты развивают столичные волонтеры

В столице продолжается прием заявок на конкурс «Доброволец Москвы — 2021». В прошлом году его участниками стало рекордное количество волонтеров — около 7,5 тысячи. Призовые места в семи номинациях заняли 20 индивидуальных участников и волонтерских коллективов, а 81 доброволец был награжден в рамках специальной номинации «Спасибо».
«“Доброволец Москвы” — своего рода стартовая площадка для волонтерских инициатив. Проект дает возможность каждому рассказать о своей доброй идее, найти единомышленников и получить поддержку города. Воплотить замысел в жизнь помогут наставники и практические навыки, приобретенные благодаря образовательной программе конкурса», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.
Многие из конкурсантов уже сумели превратить свои идеи в востребованные социально значимые проекты.
Вступить в «Клуб добрых сердец»
Волонтерский проект «Клуб добрых сердец», занявший первое место на конкурсе «Доброволец Москвы — 2020» в номинации «Добрая команда. Колледж», снискал популярность у молодежной аудитории. Это волонтерский отряд, созданный на базе колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно».
Клуб работает по семи направлениям. Это событийное, патронатное, спортивное, донорское, экологическое, социальное и pro bono волонтерство.
Такой широкий спектр деятельности дает возможность большему количеству студентов раскрыть свой потенциал в интересующей сфере. Присоединиться к проекту могут студенты колледжа.
Совместно с некоммерческими партнерами «Клуб добрых сердец» проводит акции по сбору необходимой помощи для людей и животных, занимается патронатным посещением мест воинской славы, устраивает благотворительные мастер-классы. В этом году волонтеры городского отряда приняли участие в акциях «Лапа помощи», «Весенняя неделя добра», «Помощники вакцинации», «Поздравь ветерана», «Доброе сердце» и других.
Начать популяризировать науку
Добровольческая деятельность может быть связана не только с помощью нуждающимся или защитой окружающей среды, но и с просветительством, популяризацией науки. Московский астрономический клуб, участвовавший в конкурсе «Доброволец Москвы — 2020», проводит бесплатные лекции для всех, кто интересуется звездами, планетами и кометами, устройством космоса и наблюдениями за ним. На конкурсе команда клуба представляла проект «Астрономический лекторий» в номинации «Организатор добрых дел».
Сегодня лекторий предлагает образовательные программы для детей и взрослых, которые хотят восполнить пробелы в знаниях, а также расширить кругозор, побывать на лекциях ученых и пообщаться с ними после семинара. В последнее время занятия проводятся в формате интерактивных трансляций. Узнать больше о лекциях Московского астрономического клуба можно на его странице в социальной сети «Инстаграм».
Быть родителем, учителем, другом
Одним из самых востребованных волонтерских проектов, принимавших участие в конкурсе «Доброволец Москвы — 2020», стал «Родительский университет». Родителей учат, как быть для своих детей друзьями и учителями, лучше понимать их потребности и давать знания и развивать полезные навыки.
Организаторы уверяют, что практически каждая семья сталкивается с необходимостью решать одни и те же задачи, связанные с отношениями между родителями и детьми. Терпение, понимание, принятие эмоций друг друга — это то, чему нужно и не стыдно учиться, даже если мама и папа считают себя хорошими и состоявшимися родителями. Кураторы проекта делятся с другими семьями своим опытом, рассказывают о наиболее успешных и прогрессивных педагогических практиках. В «Родительском университете» можно получить советы и рекомендации специалистов в области психологии.
Сегодня проекту на волонтерской основе помогают более 40 кураторов из восьми стран мира. По итогам 2020/2021 учебного года обучение в «Родительском университете» прошли около 600 человек.
Каждый год для родителей запускают шестимесячный образовательный курс. Группы делят на мужские и женские, у каждой есть свой наставник. Курс можно проходить в онлайн-формате. Очные группы организуют встречи в крупных городах с соблюдением всех санитарных правил в период пандемии. Сейчас идет набор учеников, анкету надо заполнить на сайте, а сам курс начнется в конце сентября. Описание форматов обучения, а также вся полезная информация есть на странице проекта в «Инстаграме».
Как конкурс помог добровольцам
Для «Добровольца Москвы» практически не существует возрастных рамок. В прошлом году самому молодому волонтеру было восемь лет, а самому старшему — 73 года.
В рамках конкурса участники побывали на 150 мероприятиях различного формата. Это встречи волонтерских корпусов, образовательные мастер-классы, творческие и мотивационные встречи. Большая их часть была направлена на обучение добровольцев.
На протяжении нескольких месяцев конкурсанты участвовали в организации и проведении мероприятий, проходили обучение, презентовали проекты акций, защищали программу деятельности своего волонтерского объединения, решали добровольческие кейсы и представляли на суд экспертной комиссии свое портфолио.
Всем победителям и призерам конкурса «Доброволец Москвы — 2020» организаторы и наставники оказывали менторскую поддержку в развитии инициатив. Каждый проект, идея и участник вносили вклад в развитие добровольческого движения в столице.
Принять участие в конкурсе «Доброволец Москвы — 2021»
Конкурс «Доброволец Москвы» проводится уже в седьмой раз. Участие в нем могут принять представители всех направлений волонтерской деятельности. Победители и призеры определяются в восьми номинациях по трем направлениям, таким как:
— «Деятельность» — номинации «Я волонтер» и «Спасибо»;
— «Проект» — номинации «Организатор добрых дел» и «Добрая идея»;
— «Команда» — номинации «Добрая команда. Школа», «Добрая команда. Колледж», «Добрая команда. Вуз» и «Добрая команда. Корпоративное объединение»
В 2021 году конкурс «Доброволец Москвы» продлится до декабря. Для подачи заявки необходимо выбрать направление и номинацию (можно несколько) и заполнить простую анкету с контактными данными на сайте. Как и в прошлом году, к участию допускаются:
— добровольцы в возрасте от 14 лет включительно (индивидуальные участники);
— добровольческие объединения (команды от трех человек), в том числе школ, колледжей, вузов, государственных, муниципальных, коммерческих и некоммерческих организаций;
— организаторы добровольческой деятельности (социально ориентированные некоммерческие и другие организации)
Нововведением 2021 года станет возможность принять участие в так называемой полезной программе. Конкурсанты смогут помочь нуждающимся, оказав внимание и адресную помощь пожилым людям, инвалидам и одиноким пенсионерам, стать донорами, посетить приюты для животных или поддержать экопроекты. Планируется, что в рамках полезной программы будет дан старт многочисленным акциям по сбору кормов для бездомных собак и кошек и вторсырья, оценке доступности инфраструктуры для людей с инвалидностью, восстановлению и облагораживанию объектов культурного наследия.
Среди других новшеств конкурса этого года — мероприятия по обмену опытом «Добрые встречи», а также возможность апробировать свою добровольческую инициативу в рамках конкурсного задания. В качестве экспертов выступят призеры конкурса прошлых лет. Среди них Анастасия Бахметьева, призер в номинации «Организатор добрых дел», автор проекта «Медиадвиж» (конкурс школьных социальных сетей), куратор клуба старшеклассников региональной общественной организации детей и молодежи «Цивилизация юных», а также Александра Оберная, призер в номинации «Я волонтер», студентка Московского государственного педагогического университета, имеет более 250 часов волонтерской деятельности, с 2021 года является сотрудником ВДНХ, отвечающим за развитие добровольчества.
О том, как стать волонтером и помогать городу, расскажет инструкция на портале mos.ru.