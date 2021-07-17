11:15 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки выявили 25 116 случаев заражения коронавирусом
Общее число подтвержденных случаев инфекции в стране — 5 933 115.
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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 116, до 5 933 115. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%. В частности, за сутки был выявлен 2 541 случай в Московской области, 1 957 — в
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 437, до 5 322 345. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,7% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлении 2 118 пациентов в Московской области, 1 927 — в
Число летальных исходов
Ситуация в Москве
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 561 против 5 382 днем ранее, до 1 458 778.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,31%.
Число летальных исходов
За сутки были выписаны по выздоровлении 7 643 человека, всего выздоровели 1 274 036. В настоящее время в городе продолжают лечение 160 467 человек.