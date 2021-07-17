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11:15 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 25 116 случаев заражения коронавирусом

Общее число подтвержденных случаев инфекции в стране — 5 933 115.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 116, до 5 933 115. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%. В частности, за сутки был выявлен 2 541 случай в Московской области, 1 957 — в Санкт-Петербурге, 535 — в Нижегородской области, 492 — в Свердловской области, 491 — в Красноярском крае. В настоящее время в стране продолжают лечение 463 115 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 437, до 5 322 345. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,7% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлении 2 118 пациентов в Московской области, 1 927 — в Санкт-Петербурге, 451 — в Свердловской области, 383 — в Нижегородской области, 355 — в Воронежской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 787 против 799 днем ранее, до 147 655. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,49%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 105 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 38 — в Иркутской области, 28 — в Нижегородской области, 26 — в Краснодарском крае, по 22 — в Московской и Ростовской областях.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 561 против 5 382 днем ранее, до 1 458 778.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,31%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 102 против 105 днем ранее, до 24 275, следует из сообщения штаба.

За сутки были выписаны по выздоровлении 7 643 человека, всего выздоровели 1 274 036. В настоящее время в городе продолжают лечение 160 467 человек.

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