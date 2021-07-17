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12:18 (мск), источник: Фонтанка

Количество случаев COVID-19 в Петербурге превысило 500 тысяч

В Петербурге за сутки зарегистрированы 1 957 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных и переболевших превысило полмиллиона — 501 694.

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Источник: РИА "Новости"

Прирост заболеваемости за последние три недели в Петербурге составил 34%, следует из данных на утро 17 июля.

В России зарегистрированы 25 116 новых случаев COVID-19, более десяти процентов приходится на бессимптомных.

Всего в стране зафиксированы почти шесть миллионов заражений, на Петербург приходится 8,5%.

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