12:18 (мск), источник: Фонтанка
Количество случаев COVID-19 в Петербурге превысило 500 тысяч
В Петербурге за сутки зарегистрированы 1 957 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных и переболевших превысило полмиллиона — 501 694.
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Прирост заболеваемости за последние три недели в Петербурге составил 34%, следует из данных на утро 17 июля.
В России зарегистрированы 25 116 новых случаев COVID-19, более десяти процентов приходится на бессимптомных.
Всего в стране зафиксированы почти шесть миллионов заражений, на Петербург приходится 8,5%.