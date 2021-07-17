11:49 (мск), источник: Life.ru
Кубинская вакцина Abdala продемонстрировала 100% эффективности против ковида
Директор центра разработки заметила, что
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В ходе третьей фазы клинических исследований кубинская вакцина от коронавируса Abdala показала 100-процентную эффективность против тяжёлых форм заболевания и летального исхода. Препарат разработан кубинским Центром генной инженерии и биотехнологии (CIGB).
«Уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний вакцины Abdala, результаты отличные», — прокомментировала успех директор CIGB Марта Айала. По её словам,
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