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12:17 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Минпромторгу и Минздраву поручено провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса

Председатель правительства России Михаил Мишустин провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса, сообщается на сайте кабмина РФ.

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Источник: Reuters

«На фоне повышенного спроса отмечались некоторые задержки в доставке вакцин в регионы. Чтобы в будущем не допускать таких ситуаций, Минпромторгу и Минздраву поручено провести инвентаризацию объемов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв. Об этой работе нужно доложить в правительство до 21 июля», — говорится в сообщении.

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На заседании координационного совета Михаил Мишустин подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной. По словам главы правительства РФ, надо действовать на опережение и оперативно реагировать на изменения. В связи с этим руководителям регионов рекомендовано обеспечить продолжение работы по формированию достаточного резерва коечного фонда, средств индивидуальной защиты и лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией. Также губернаторам рекомендовано обеспечить контроль за тем, чтобы граждане и организации соблюдали требования Роспотребнадзора.

«Чтобы заранее прогнозировать развитие ситуации и вовремя принимать меры, необходимо продолжать тестирование граждан и оперативно получать результаты исследований. Однако ряд коммерческих лабораторий не передают в государственные информационные системы данные о проведенных тестах в полном объеме. В результате Роспотребнадзор не видит полной эпидемиологической картины. Чтобы решить эту проблему, потребуется внести изменения в постановление правительства о временных правилах учета информации для предотвращения распространения коронавируса. Рассмотреть возможность издания такого проекта постановления поручено Минздраву и Минцифры до 20 июля», — отмечается в материале.

Отдельное поручение Михаила Мишустина посвящено профилактике гриппа. С учетом того, что работа по планированию закупок вакцин от гриппа уже началась, Минздраву, Минфину и Роспотребнадзору нужно представить в правительство предложения по объему необходимых для этого бюджетных средств. Срок исполнения этого поручения — 19 июля.

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