Петра Мамонова проводили в последний путь продолжительными овациями

Проститься с артистом пришли десятки его поклонников, друзей, коллег. На церемонии присутствовал также режиссер Павел Лунгин. После того как завершилась церемония отпевания, присутствующие проводили Мамонова молитвенным пением и овацией.
Похоронят музыканта в подмосковном городе Верея, где Мамонов жил последние 25 лет, ранее сообщала его вдова Ольга.
Петр Мамонов скончался 15 июля на 71-м году жизни от коронавируса. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий назвал его абсолютно культовой личностьюи человеком-вселенной.
Последние дни артист провел в больнице в Коммунарке, куда был доставлен с COVID-19. 1 июля музыканта подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и поместили в реанимацию. 15 суток он находился в состоянии искусственной комы.
Петр Мамонов — советский и российский рок-музыкант, актер, поэт, радиоведущий, основатель группы «Звуки Му». Также запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как «Такси-блюз», «Нога», «Пыль», «Остров», «Царь» и др.