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11:57 (мск), источник: Известия

Петра Мамонова проводили в последний путь продолжительными овациями

Лидера группы Звуки Му и актера Петра Мамонова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами. Церемония прощания прошла в Донском монастыре.

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14
фотографий
14
фотографий

Проститься с артистом пришли десятки его поклонников, друзей, коллег. На церемонии присутствовал также режиссер Павел Лунгин. После того как завершилась церемония отпевания, присутствующие проводили Мамонова молитвенным пением и овацией.

Похоронят музыканта в подмосковном городе Верея, где Мамонов жил последние 25 лет, ранее сообщала его вдова Ольга.

Петр Мамонов скончался 15 июля на 71-м году жизни от коронавируса. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий назвал его абсолютно культовой личностьюи человеком-вселенной.

Последние дни артист провел в больнице в Коммунарке, куда был доставлен с COVID-19. 1 июля музыканта подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и поместили в реанимацию. 15 суток он находился в состоянии искусственной комы.

Петр Мамонов — советский и российский рок-музыкант, актер, поэт, радиоведущий, основатель группы «Звуки Му». Также запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как «Такси-блюз», «Нога», «Пыль», «Остров», «Царь» и др.

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