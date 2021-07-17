«Сила, щедрость и мудрость». Портрет Кадырова в виде NFT продают за 71 млн рублей

На картине Кадыров изображён сидящим на деревянном троне, за которым расположен большой полумесяц, а на фоне — одна из самых больших мечетей мира «Сердце Чечни». Правая рука чеченского лидера положена на Коран, а к самому трону прислонён автомат Калашникова.
«Рамзан Ахматович Кадыров — великий правитель Чеченской Республики. Правителю исполнится 45 лет. Сила, щедрость и мудрость. Падишах», — написал автор картины.
Кадыров сам не скрывает, что интересуется цифровыми деньгами. В 2018 году он рассказывал об исследовании криптовалюты на халяльность, а также сообщал, что решил приобрести долю биткоина, чтобы «следить за развитием криптовалюты».
NFT-токены обрели популярность в начале 2021 года, когда несколько цифровых предметов искусств были проданы за беспрецедентную для такого рода сделок сумму. После этого пользователи блокчейн-сетей начали соревноваться в оригинальности лотов, проданных в виде токена.
NFT-токен представляет собой уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне, гарантирует оригинальность предмета и даёт эксклюзивные права на него. Таким предметом может быть фото, видео, аудио, цифровые произведения искусства, публикации и т. д. В апреле продажи рынка NFT превысили $2 млрд, но средняя стоимость таких токенов уже тогда значительно снизилась в сравнении с пиковыми значениями февраля.