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19:39 (мск), источник: Секрет Фирмы

«Сила, щедрость и мудрость». Портрет Кадырова в виде NFT продают за 71 млн рублей

На торговой площадке Rarible выставили на продажу изображение главы Чечни Рамзана Кадырова в виде невзаимозаменяемого токена (NFT). Неизвестный автор создал портрет к предстоящему юбилею руководителя региона — 5 октября ему исполнится 45 лет. Стоимость лота весьма внушительна: сейчас картину можно купить примерно за 71 млн рублей в криптовалюте Ethereum (510.7 ETH).

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Источник: РИА "Новости"

На картине Кадыров изображён сидящим на деревянном троне, за которым расположен большой полумесяц, а на фоне — одна из самых больших мечетей мира «Сердце Чечни». Правая рука чеченского лидера положена на Коран, а к самому трону прислонён автомат Калашникова.

«Рамзан Ахматович Кадыров — великий правитель Чеченской Республики. Правителю исполнится 45 лет. Сила, щедрость и мудрость. Падишах», — написал автор картины.

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Кадыров сам не скрывает, что интересуется цифровыми деньгами. В 2018 году он рассказывал об исследовании криптовалюты на халяльность, а также сообщал, что решил приобрести долю биткоина, чтобы «следить за развитием криптовалюты».

NFT-токены

NFT-токены обрели популярность в начале 2021 года, когда несколько цифровых предметов искусств были проданы за беспрецедентную для такого рода сделок сумму. После этого пользователи блокчейн-сетей начали соревноваться в оригинальности лотов, проданных в виде токена.

NFT-токен представляет собой уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне, гарантирует оригинальность предмета и даёт эксклюзивные права на него. Таким предметом может быть фото, видео, аудио, цифровые произведения искусства, публикации и т. д. В апреле продажи рынка NFT превысили $2 млрд, но средняя стоимость таких токенов уже тогда значительно снизилась в сравнении с пиковыми значениями февраля.

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