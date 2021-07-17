23:06 (мск), источник: Life.ru
Снятый при поддержке Минкульта РФ фильм удостоен Гран-при Каннского фестиваля
Вторую по значимости награду Каннского кинофестиваля,
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Съёмки картины проходили в России. Сюжет повествует о путешествии двух молодых людей из Москвы в Мурманск в конце 1990-х. Студентка из Финляндии садится в поезд, где её ждёт встреча с грубоватым русским шахтёром. Главные роли в фильме исполнили Юрий Борисов и Сейди Хаарла.
Добавим, что оператор фильма российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» Владислав Опельянц удостоен премии Высшей технической комиссии.
Приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру получил француз Леос Каракс за мюзикл «Аннет» с Марийон Котийяр и Адамом Драйвером в главных ролях. А японец Рюсукэ Хамагути победил в номинации «Лучший сценарий» за ленту «Сядь за руль моей машины».
Американский актёр Калеб Лэндри Джонс первенствовал в категории «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Нитрам», а норвежка Рената Реинсве стала лучшей среди женщин за картину «Худший человек на свете».
Церемония награждения победителей состоялась 17 июля в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт. В главной программе Каннского кинофестиваля, начавшегося в этом году 7 июля, приняли участие 24 фильма. Главную награду — Золотую пальмовую ветвь — получил фильм «Титан» Джулии Дюкорно.