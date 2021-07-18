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06:58 (мск), источник: ТАСС

Ученые Сингапура заявили, что перенесшие COVID-19 должны вакцинироваться

СИНГАПУР, 18 июля. /ТАСС/. Ученые Сингапура считают, что лица, перенесшие коронавирусную инфекцию, в любом случае должны прививаться, но им достаточно одной дозы вакцины. Об этом сообщила в воскресенье газета The Straits Times.

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Как пояснил старший научный консультант инфекционного отделения больницы Национального университета Сингапура профессор Дэйл Фишер, «фактическое заражение можно рассматривать как первую дозу, в таком случае, возможно, понадобится только одна прививка».

По оценке инфекциониста этого же университета доцента Сюй Ли Яна, «уровень антител у перенесших коронавирусную инфекцию после первой дозы вакцины намного выше, чем у вакцинированных двумя дозами». Поэтому, указал эксперт, «необходимости во второй дозе нет».

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При этом местные ученые признают, что «в настоящее время имеется очень мало информации о том, насколько эффективно защищает иммунитет, вырабатываемый после перенесенной инфекции». Минздрав республики рекомендует делать прививку через шесть месяцев после перенесенного COVID-19.

Никаких тестов перед прививкой

В Сингапуре не требуют перед вакцинацией предоставлять результаты анализов, в том числе на количество антител или ПЦР-тесты.

«Мы не видим необходимости в проведении подобных исследований, поскольку нужно ориентироваться только на фактическое состояние человека и знать, есть ли у него симптомы ОРВИ или переболел ли он чем-то в последнее время», — объяснил ТАСС профессор Фишер.

Заместитель руководителя школы общественного здоровья имени Со Сви Хока при Национальном университете Сингапура профессор Алекс Кук в беседе с ТАСС подчеркнул, что «подобные тесты, вероятно, нужны в тех странах, где существует дефицит вакцин». По его словам, «таким образом эксперты могут определить, кому в первую очередь требуется прививка».

Минздрав Сингапура одобрил для государственной программы вакцины компаний Pfizer-BioNTech и Moderna. Прививки бесплатны для всех, правительство гарантирует бесплатное лечение и выплату компенсаций в случае возникновения побочных эффектов у привитых. Частным клиникам разрешено предлагать жителям разработку компании Sinovac Biotech. В Сингапуре полностью вакцинированы около 45% жителей.

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