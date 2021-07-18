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09:45 (мск), источник: Коммерсантъ

В Москве заболеваемость COVID-19 упала вдвое по сравнению с пиком третьей волны

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса эффективна, несмотря на появление новых штаммов. По его словам, об этом говорят большие данные, собранные «до последнего человека, до последней цифры». Число новых случаев коронавируса в городе сократилось вдвое по сравнению с пиковыми июньскими значениями.

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Источник: Reuters

«Это не несколько дней, а уже четвертую неделю (снижается заболеваемость.— “Ъ”). И по количеству заболевших, которых мы ежедневно выявляем, по отношению к пиковым значениям, которые мы наблюдали почти месяц назад, уменьшилось почти в два раза, и количество госпитализаций уменьшилось», — сказал господин Собянин в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

«Несмотря на то, что мы имеем дело с новым штаммом, с “дельтой”, тем не менее вакцина эффективна против этого заболевания, — добавил мэр.— Мы работаем с большими данными, с официальными данными. Видим каждого заболевшего, каждого вакцинированного в единой базе данных. Это не просто какие-то рассуждения. Мы точно до последнего человека, до последней цифры знаем, сколько заболело, сколько из них было вакцинировано, как они болели, насколько тяжело, были ли госпитализированы».

Пик заболеваемости в столице в период третьей волны коронавируса пришелся на конец второй декады июня. Суточный прирост числа заразившихся в городе тогда превышал 9 тыс. Спустя месяц, 16 июля, в Москве выявили 4,5 тыс. заболевших. Власти Москвы и Подмосковья решили отменить действие системы QR-кодов с 19 июля.

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