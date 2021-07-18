В Москве заболеваемость COVID-19 упала вдвое по сравнению с пиком третьей волны

«Это не несколько дней, а уже четвертую неделю (снижается заболеваемость.— “Ъ”). И по количеству заболевших, которых мы ежедневно выявляем, по отношению к пиковым значениям, которые мы наблюдали почти месяц назад, уменьшилось почти в два раза, и количество госпитализаций уменьшилось», — сказал господин Собянин в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).
«Несмотря на то, что мы имеем дело с новым штаммом, с “дельтой”, тем не менее вакцина эффективна против этого заболевания, — добавил мэр.— Мы работаем с большими данными, с официальными данными. Видим каждого заболевшего, каждого вакцинированного в единой базе данных. Это не просто какие-то рассуждения. Мы точно до последнего человека, до последней цифры знаем, сколько заболело, сколько из них было вакцинировано, как они болели, насколько тяжело, были ли госпитализированы».
Пик заболеваемости в столице в период третьей волны коронавируса пришелся на конец второй декады июня. Суточный прирост числа заразившихся в городе тогда превышал 9 тыс. Спустя месяц, 16 июля, в Москве выявили 4,5 тыс. заболевших. Власти Москвы и Подмосковья решили отменить действие системы QR-кодов с 19 июля.