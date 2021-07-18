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10:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Только небольшой процент человеческого генома оказался уникальным

В этом фрагменте содержатся мутации, связанные с развитием мозга.

Источник: Reuters
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Только от 1,5 до 7 процентов генома современного человека оказались уникальными для нашего вида Homo sapiens, установили исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Они создали инструмент под названием Speedy Ancestral Recombination Graph Estimator (SARGE), который помогает изучать эволюцию генов. Используя его, ученые проанализировали геномы одного денисовца, двух неандертальцев и 279 современных людей.

Они смогли определить, какие части современного человеческого генома отсутствовали в общих предках всех гоминидов и не были результатом межвидового скрещивания с неандертальцами и денисовцами.

В этих фрагментах содержатся мутации, связанные в основном с развитием мозга, говорится в исследовании, опубликованном в Science Advances.

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