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11:38 (мск), источник: Ведомости

Росстат зафиксировал рост смертности от наркотиков на фоне пандемии

Смертность в России от причин, связанных с употреблением наркотиков, выросла на 60% в 2020 г., сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Источник: РИА "Новости"

Если в допандемийном 2019 г. от таких причин умерли 4569 человек, то в 2020 г. — 7316 человек. При этом в 2016—2018 гг. смертность от наркотиков составляла порядка 4400 — 4800 человек ежегодно.

Ведомство, отмечает издание, сгруппировало данные по 300 кодам краткой российской номенклатуры причин смерти, впервые указав среди них коронавирсную инфекцию, от которой за год умер 144 691 гражданин страны. С коронавирусом связан и зафиксированный рост на 11,6% в 2020 г. смертности от болезней системы кровообращения, пневмонии (в 2,4 раза), болезней нервной (на 20,9%) и эндокринной системы (на 25%).

Ранее РБК со ссылкой на Росстат сообщал, что на фоне пандемии в России также выросла смертность от алкоголя: с 47 727 человек в 2019 г. до 50 435 в 2020 г. Кроме того, ведомство сообщило о росте на 20% числа смертей, связанных с психическими расстройствами, всего таких случаев в 2020 г. — 24 159.

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