11:35 (мск), источник: Известия
В России за сутки выявили более 25 тыс. новых случаев коронавируса
За прошедшие 24 часа на территории России зарегистрированы 25 018 случаев коронавируса, сообщили 18 июля в оперативном штабе.
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Наибольшее число новых случаев в Москве (4 357), Подмосковье (2554) и
Всего с начала пандемии в РФ выявлено 5 958 133 случая коронавируса, умерли 148 419 человек, выздоровели 5 341 231 россиян.
16 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее в пятницу рассказала, что темпы распространения коронавируса в России за последние пять дней стабилизировались. Вместе с этим, по ее словам, эпидемическая ситуация в регионах всё еще остается напряженной.
При этом специалисты отмечают рост темпов вакцинации. Так, в России в пиковые дни прививку от коронавируса делают до 1 млн человек в сутки, отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
18 июля руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал, что в мире сложилась ситуация, при которой более заразные варианты коронавирусной инфекции вытесняют другие штаммы. По его словам, при этом тяжесть течения заболевания не меняется.
В то же время мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что российские вакцины от COVID-19 эффективны и против новых штаммов, в том числе индийского варианта Дельта, который уже стал одним из самых распространенных в мире.