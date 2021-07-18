Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 18 июляПоджог Рима, день хот-дога, старт Кубка СССР по футболу и другие незабываемые события этого дня
Фоторепортажи
14Скончался Петр Мамонов
1010 самых зловещих крепостей-тюрем в истории
12:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам предложили разрешить сжигать траву около дома

Разрешить сжигать траву и ветки на садовых участках предлагается на расстоянии не менее 15 метров от домов, говорится в проекте постановления правительства, о котором сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Такое изменение в закон предлагает МЧС России. Сейчас разводить огонь на участках разрешается на расстоянии не менее 50 метров от домов и построек.

Уточняется содержание предлагаемого дополнения в закон: «При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек».

Правило о 50 метрах от домов, 100 метрах от хвойного леса и 30 метрах от лиственного леса при сжигании травы и веток вступило в силу в России с 1 января этого года. Оно будет действовать до 2026 года, после чего подлежит пересмотру в соответствии с требованиями.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Срок получения паспорта в России сократили в несколько раз
Названо неожиданное последствие коронавируса
США обвинили Иран в создании тупика в ядерных переговорах
В Госдуме обратили внимание на резонансное ДТП в Москве
СМИ: СБУ вызвала Шойгу для проведения следственных действий
«Пляжная вечеринка» медведей попала на видео
Ученые допустили, что перенесшим COVID достаточно одной прививки
Двух российских гребцов сняли с Олимпиады из-за допинга
Горячие темы на Авто
На Кубе очередная революция? Теперь и туда пути закроют? 292
Всем привет от Тони и Вовы 218
Ай какие молодцы . 202
Пока вы тут всякую фигню обсуждаете, произошла чуть ли не катастрофа вселенского масштаба!!! 105
Товары для дома
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Что купить, чтобы стать блогером
Лучше, чем в офисе: как организовать работу дома
Gnezdo.ru
Счастливый папа и муж: Богатырев показал сына
Планы Кремля по Донбассу: смена курса
Новые факты о войне за наследство Абдулова
Модели в Советском Союзе и сейчас: такая разница
Леди
Шэрон Стоун в лавандовом платье затмила всех на гала-ужине amfAR 63-летняя актриса восхитила публику
Дом
5 способов спрятать большой обеденный стол в интерьере
6 классных идей для вашего сада
10 крутых приемов в оформлении спальни
Лучше, чем в офисе: что купить для работы из дома
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь