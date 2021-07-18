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13:43 (мск), источник: Газета.Ру

Кабмин России выделил более 204 млрд рублей на выплаты для школьников

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 204 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Источник: Reuters

«По указу президента все семьи, в которых растут дети школьного возраста, к началу учебного года получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что единовременную выплату могут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года включительно. Также за деньгами могут обратиться молодые люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

Ранее сообщалось, что заявления на «школьную» выплату подали больше восьми миллионов россиян. Это две трети от общего числа семей, которым полагается выплата.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщило, что все жители России могут подать заявление на получение выплаты школьнику через портал «Госуслуги».

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