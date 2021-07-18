Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 18 июляПоджог Рима, день хот-дога, старт Кубка СССР по футболу и другие незабываемые события этого дня
Фоторепортажи
11Одюбоновское общество показало лучшие орнитологические снимки года
13Температура плавления: как россияне справляются с жарой
16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дикая гусыня пришла проведать больного гуся в клинику

И не отходила от него во время операции.

В одном из центров дикой природы штата Массачусетс в США рассказали о трогательном примере верности канадских гусей.

В пруду неподалеку от Центра обитает пара этих птиц. Их хорошо знают все местные жители. Однажды сотрудники центра заметили, что гусь по кличке Арнольд сильно хромает, и забрали его в клинику на осмотр. У птицы обнаружили два перелома стопы и отправили Арнольда на операцию.

Читайте также
К суперсервису «Поступление в вуз онлайн» подключились 442 российских вуза и 93 их филиала

Когда гусь уже лежал на операционном столе, ветеринары услышали стук в дверь. Оказалось, что за стеклом стоит гусыня, которая не первый год живет в пруду с Арнольдом. Каким-то чудом она узнала, куда увезли ее «супруга», и пришла посмотреть, все ли с ним в порядке.

В Центре рассказали, что птица не отходила от окошка в двери все время, пока длилась операция. Когда же Арнольд пришел в себя после наркоза, его передвинули ближе к двери, чтобы гуси могли «общаться» через стекло. По словам ветеринаров, после этого птицы заметно приободрились.

Паре предстоит побыть в разлуке несколько недель, пока лапа гуся восстанавливается.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о животных

Во время загрузки произошла ошибка.
Страны ОПЕК+ продлили сделку до конца 2022 года
Бывший зять Ельцина рассказал о предотвращении им госпереворота
В Госдуме обратили внимание на резонансное ДТП в Москве
СМИ: СБУ вызвала Шойгу для проведения следственных действий
Буря в Польше повалила половину леса (видео)
Чешский тренер: Россия показала доисторический и позорный футбол
Горячие темы на Авто
На Кубе очередная революция? Теперь и туда пути закроют? 292
Всем привет от Тони и Вовы 228
Ай какие молодцы . 202
Пока вы тут всякую фигню обсуждаете, произошла чуть ли не катастрофа вселенского масштаба!!! 106
Товары для дома
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Что купить, чтобы стать блогером
Лучше, чем в офисе: как организовать работу дома
Gnezdo.ru
Годами любили его, не зная настоящей фамилии
5 звезд, которые были женами одного мужчины
Маша в коме встретила 22-летие: какая она сейчас
"Папины дочки" уже не те. Как изменились за 14 лет
Леди
Россиянка победила онкологию и теперь поддерживает тысячи больных Фонд «Александра» собирает деньги на обучение специалистов, которые станут поддерживать женщин, узнавших о своем диагнозе
Дом
5 способов спрятать большой обеденный стол в интерьере
6 классных идей для вашего сада
10 крутых приемов в оформлении спальни
Лучше, чем в офисе: что купить для работы из дома
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь