16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дикая гусыня пришла проведать больного гуся в клинику
И не отходила от него во время операции.
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В одном из центров дикой природы штата Массачусетс в США рассказали о трогательном примере верности канадских гусей.
В пруду неподалеку от Центра обитает пара этих птиц. Их хорошо знают все местные жители. Однажды сотрудники центра заметили, что гусь по кличке Арнольд сильно хромает, и забрали его в клинику на осмотр. У птицы обнаружили два перелома стопы и отправили Арнольда на операцию.
Когда гусь уже лежал на операционном столе, ветеринары услышали стук в дверь. Оказалось, что за стеклом стоит гусыня, которая не первый год живет в пруду с Арнольдом.
В Центре рассказали, что птица не отходила от окошка в двери все время, пока длилась операция. Когда же Арнольд пришел в себя после наркоза, его передвинули ближе к двери, чтобы гуси могли «общаться» через стекло. По словам ветеринаров, после этого птицы заметно приободрились.
Паре предстоит побыть в разлуке несколько недель, пока лапа гуся восстанавливается.
Анна Лысенко
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