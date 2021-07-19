Вирусолог сообщил о новых симптомах у зараженных дельта-штаммом коронавируса

«Скорее произошло повышение доли одних симптомов и снижение других. Отмечают меньшее число людей [в числе заразившихся штаммом “дельта”], у которых нарушаются обоняние и вкус, чаще встречаются желудочно-кишечные симптомы», — ответил он на вопрос о том, наблюдаются ли новые симптомы заболевания у заразившихся штаммом «дельта».
По словам Нетесова, это обусловлено тем, что у вируса «немного изменилось строение рецептор-связывающего домена S-белка, а с ним и специфичность по отношению к клеткам, с которыми он взаимодействует».
«Судя по всему, он стал лучше с ними связываться. Такие клетки есть и в легких, и на стенках сосудов, и в кишечнике. Весьма вероятно, что как раз из-за этого получилось смещение симптомов», — добавил он.
Вирусолог отметил, что доказанным является тот факт, что штамм «дельта» действительно в больших количествах и быстрее размножается в организме заразившихся.
«Это известно по данным не одной страны, поэтому заболеваемость растет даже в государствах с высоким уровнем вакцинации», — пояснил Нетесов.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 190,1 млн человек, более 4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 958 133 случая заражения, выздоровел 5 341 231 человек, умерли 148 419.