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05:44 (мск), источник: ТАСС

Вирусолог сообщил о новых симптомах у зараженных дельта-штаммом коронавируса

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Нарушение обоняния и вкуса наблюдается у меньшего числа заразившихся штаммом коронавируса SARS-CoV-2 «дельта», отличающимся высокой заразностью. Чаще у больных встречаются желудочно-кишечные симптомы, сообщил в интервью «Известиям» вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.

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Источник: Reuters

«Скорее произошло повышение доли одних симптомов и снижение других. Отмечают меньшее число людей [в числе заразившихся штаммом “дельта”], у которых нарушаются обоняние и вкус, чаще встречаются желудочно-кишечные симптомы», — ответил он на вопрос о том, наблюдаются ли новые симптомы заболевания у заразившихся штаммом «дельта».

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По словам Нетесова, это обусловлено тем, что у вируса «немного изменилось строение рецептор-связывающего домена S-белка, а с ним и специфичность по отношению к клеткам, с которыми он взаимодействует».

«Судя по всему, он стал лучше с ними связываться. Такие клетки есть и в легких, и на стенках сосудов, и в кишечнике. Весьма вероятно, что как раз из-за этого получилось смещение симптомов», — добавил он.

Вирусолог отметил, что доказанным является тот факт, что штамм «дельта» действительно в больших количествах и быстрее размножается в организме заразившихся.

«Это известно по данным не одной страны, поэтому заболеваемость растет даже в государствах с высоким уровнем вакцинации», — пояснил Нетесов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 190,1 млн человек, более 4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 958 133 случая заражения, выздоровел 5 341 231 человек, умерли 148 419.

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