Более половины россиян оказались не готовы вакцинировать детей от COVID

Большинство опрошенных россиян (69%) заявили, что не готовы вакцинировать своих детей от коронавируса, говорится в исследовании SuperJob (есть у РБК).
В опросе участвовали 500 родителей подростков от 12 до 17 лет из всех округов страны.
Из 69% опрошенных 37% однозначно не готовы привить детей от COVID-19, еще 32% скорее не готовы. В основном эти респонденты считают, что вакцина еще недостаточно изучена.
Однозначно готовы отвести своего ребенка на прививку 8% родителей, еще 23% склоняются к этому решению. В этой группе опрошенные объяснили свою позицию тем, что хотят защитить детей, активно контактирующих с ровесниками и педагогами.
Респондентов, которые полностью или скорее готовы вакцинировать своего ребенка, больше среди тех, кто сам привился от коронавируса — 47 против 17% среди непривитых. При этом среди опрошенных чаще заявляли о готовности вакцинировать своих детей отцы (36%), среди матерей доля составила 24%.
В конце июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила позицию и разрешила прививать детей от коронавируса. В то же время в организации отметили, что дети и подростки обычно легче переносят COVID-19, чем взрослые. «Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке», — рекомендовала ВОЗ.
В России зарегистрированной вакцины для детей и подростков нет, но в Москве проходят клинические испытания препарата. Ими занимается Центр им. Гамалеи, который разработал вакцину от коронавируса «Спутник V». Участниками исследования могут стать подростки от 12 до 17 лет. Они получат тот же препарат, но в меньшей дозировке.
По словам главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцинация подростков в России может начаться 20 сентября. «Мы хотим выдержать это, как получится, пока что все для этого делаем. В последнее время увеличилось число подростков с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания. Надо их защитить», — отметил он.
В то же время уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что обсуждать тему вакцинации детей от COVID-19 преждевременно. По ее словам, об этом можно будет говорить только после того, как пройдут полноценные клинические исследования. «Речь идет о здоровье наших детей. И мы должны, обязаны подходить к этому вопросу максимально серьезно. Но даже тогда, когда вакцина будет зарегистрирована, выдано разрешение на ее использование, прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей. И никак иначе», — сказала Кузнецова.