12:35 (мск), источник: ТАСС
Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор
Ему было 86 лет.
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ТАСС, 19 июля. Датский художник Курт Вестергор, получивший широкую известность как автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда, умер на 87-м году жизни. Об этом в воскресенье вечером сообщила датская газета Berlingske.
Семья Вестергора сообщила изданию, что он умер после продолжительной болезни.
12 карикатур на пророка Мухаммеда были впервые опубликованы осенью 2005 года в датской газете
Появление этих рисунков в
Вестергор неоднократно получал угрозы от исламистов, а в начале января 2010 года подвергся вооруженному нападению. Газета
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