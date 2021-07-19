10:40 (мск), источник: Смотрим
В России работают над созданием биочипа, выявляющего ковид
Ученые Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора разрабатывают прототип
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В частности, ученые сообщили, что ведут работы по созданию прототипа биочипа для индикации возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе и вызываемых коронавирусом.
«Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», — указывается в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Также медики проанализировали взаимодействие
Кроме того, в Нижегородском институте эпидемиологии и микробиологии рассказали и о разработке еще одной вакцины от COVID-19 на основе белков норовируса человека. Предполагается, что в будущем препарат может быть использован для вакцинации детей и пожилых людей.