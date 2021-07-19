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10:40 (мск), источник: Смотрим

В России работают над созданием биочипа, выявляющего ковид

Ученые Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора разрабатывают прототип ДНК-биочипа для выявления коронавируса нового типа.

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Источник: AP 2021

В частности, ученые сообщили, что ведут работы по созданию прототипа биочипа для индикации возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе и вызываемых коронавирусом.

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«Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», — указывается в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Также медики проанализировали взаимодействие штаммов-продуцентов пробиотических БАД с вирусными патогенами. Установлено, что пробиотические штаммы лактобацилл и один штамм бифидобактерий проявляют выраженную активность против вирусов гриппа, а один из штаммов лактобацилл активен и в отношении вируса SARS-CoV-2.

Кроме того, в Нижегородском институте эпидемиологии и микробиологии рассказали и о разработке еще одной вакцины от COVID-19 на основе белков норовируса человека. Предполагается, что в будущем препарат может быть использован для вакцинации детей и пожилых людей.

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