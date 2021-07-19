11:50 (мск), источник: Ведомости
В России впервые за пять дней выявили меньше 25 000 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 24 633 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Суточный прирост заболевших коронавирусом составил меньше 25 000 впервые за пять дней. 18 июля оперштаб сообщил о 25 018 случаях болезни. За сутки выздоровели от вируса 18 764 пациента, умерли — 719. За весь период коронавирусом заразились 5 982 766 человек. 5 359 995 пациентов вылечились от вируса, 149 138 — умерли.