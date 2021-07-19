Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что будет, если не сделать укол вторым компонентом вакцины В России первым компонентом вакцины от коронавируса привились около 30 миллионов человек
Фоторепортажи
1010 самых зловещих крепостей-тюрем в истории
20В Германии ввели режим военной катастрофы
11:50 (мск), источник: Ведомости

В России впервые за пять дней выявили меньше 25 000 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 24 633 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Суточный прирост заболевших коронавирусом составил меньше 25 000 впервые за пять дней. 18 июля оперштаб сообщил о 25 018 случаях болезни. За сутки выздоровели от вируса 18 764 пациента, умерли — 719. За весь период коронавирусом заразились 5 982 766 человек. 5 359 995 пациентов вылечились от вируса, 149 138 — умерли.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

В Москве за сутки выявили 4007 новых пациентов с коронавирусом, за весь период пандемии их число составило 1 467 142. В столице выздоровели от вируса 1 288 984 человека, погибли — 24 484.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости коронавирусом вошли, кроме Москвы, Московская область — 2504 случая заражения, Санкт-Петербург — 1938 случаев, Нижегородская область — 531, Красноярский край — 492, Воронежская и Свердловская области — по 485 случаев заражения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Первое место занимают США — 34,1 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 31,1 млн случаев, на третьем месте Бразилия — 19,4 млн, на четвертом месте Франция — 5,9 млн случаев.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Люди пытаются ломать систему, а потом на зоне спецодежду шьют»
Смесь метана и политики
Мишустин поручил запустить продажу льготных авиабилетов семьям
Игрок сборной России назвал причину провала на Евро
Гидрометцентр предупредил о сильной жаре на юге России
Создатели финансовой пирамиды выманили миллионы рублей и исчезли
Самые красивые станции Парижского метрополитена показали на фото
Моргенштерн подписал контракт с MMA-промоушеном
Gnezdo.ru
Песков сделал резкое заявление по Донбассу
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Что ждет дачников с 1 марта. Выбора не оставили
Киеву стоит бояться России
Новости партнеров
Что творится с девушкой, сбившей троих детей
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Избили звонившего Путину россиянина
Стала известна причина смерти Ларисы Шойгу
Горячие темы на Авто
Всем привет от Тони и Вовы 239
Ай какие молодцы . 202
Они над нами издеваются. 113
Пока вы тут всякую фигню обсуждаете, произошла чуть ли не катастрофа вселенского масштаба!!! 106
Товары для дома
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Что купить, чтобы стать блогером
Лучше, чем в офисе: как организовать работу дома
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
Gnezdo.ru
Планы Кремля по Донбассу: смена курса
Годами любили его, не зная настоящей фамилии
Приезд Навальной в ФРГ вызвал шквал недовольства
Что надо срочно сделать при замене аккумулятора
Леди
Шэрон Стоун в лавандовом платье затмила всех на гала-ужине amfAR 63-летняя актриса восхитила публику
Дом
Чем заменить пакет с пакетами
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
6 безвкусных дизайнерских решений
7 крутых советов дачнику
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь