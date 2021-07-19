Песков оценил отмену QR-кодов для посещения ресторанов в Москве

13:29 (мск), источник: m24.ru
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Представитель Кремля добавил, что столичная система здравоохранения обладает потенциалом оперативного наращивания
В рамках реализации своих особых полномочий руководство принимает подобные решения. Еще раз повторяю, Москва уже доказала свою эффективность, проверенность в деле борьбы с эпидемией.
Об отмене входа в рестораны по
Мэр также поблагодарил москвичей за активное участие в мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости.