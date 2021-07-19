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13:29 (мск), источник: m24.ru

Песков оценил отмену QR-кодов для посещения ресторанов в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отмену QR-кодов для посещения ресторанов в Москве. Он отметил, что в борьбе с коронавирусом московские власти неоднократно доказывали свою эффективность.

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Представитель Кремля добавил, что столичная система здравоохранения обладает потенциалом оперативного наращивания койко-мест, оперативного включения резервов.

В рамках реализации своих особых полномочий руководство принимает подобные решения. Еще раз повторяю, Москва уже доказала свою эффективность, проверенность в деле борьбы с эпидемией.
Дмитрий Песков
(цитата по «РИА Новости»)

Об отмене входа в рестораны по QR-кодам стало известно 16 июля. По словам Собянина, это стало возможным благодаря успешному ходу вакцинации.

Мэр также поблагодарил москвичей за активное участие в мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости.

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