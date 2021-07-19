13:51 (мск), источник: Смотрим
Песков не поменял своих планов насчет прививки
Смягчение коронавирусных ограничений в Москве не повлияло на решение
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«Безусловно. Я планирую вакцинироваться», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Дмитрий Песков переболел коронавирусной инфекцией в мае 2020 года. После этого он сообщал журналистам, что у него сохраняются высокие титры антител к этому заболеванию. Тем не менее, после консультации со специалистами, он решил вакцинироваться препаратом «Спутник лайт».
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, чего не следует делать сразу после вакцинации для избегания проблем со здоровьем.