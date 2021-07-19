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14:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Александр Невский отметил день рождения с Арнольдом Шварценеггером

Он получил от «Терминатора» фирменные подарки и дружеские поздравления

Российскому актеру и бодибилдеру Александру Невскому 17 июля исполнилось 50 лет. Свой день рождения он отметил в компании родных и друзей, среди которых оказались культурист Ральф Меллер, а также культурист, актер и политик Арнольд Шварценеггер, о дружбе с которым Невский часто рассказывает в соцсетях.

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Именинник опубликовал фото и видео с праздничного обеда со Шварценеггером и Меллером. Невский показал свои подарки от знаменитостей и праздничный торт со свечами.

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«Я начал День Рождения с моими друзьями и кумирами Арнольдом Шварценеггером и Ральфом Меллером, без которых я никогда не добился бы успеха в бодибилдинге, шоу-бизнесе и Голливуде!» — подписал совместные фото Невский.

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