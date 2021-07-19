Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что будет, если не сделать укол вторым компонентом вакцины В России первым компонентом вакцины от коронавируса привились около 30 миллионов человек
Фоторепортажи
1010 самых зловещих крепостей-тюрем в истории
1010 невероятных тоннелей со всего мира
19:22 (мск), источник: Life.ru

«Наставим рога всем»: Канделаки и Тимати запустили движение в поддержку сборной России в Токио, и эту волну не остановить

Идея пришлась по душе многим пользователям Интернета, которые принялись распространять хештег #wewillROCyou по всем соцсетям.

Во время загрузки произошла ошибка.

У популярной телеведущей Тины Канделаки закончилось терпение из-за сложившейся ситуации с российскими спортсменами, которые вынуждены выступать не от родной страны. 45-летняя журналистка опубликовала воодушевляющий пост о том, как все трудности лишь закаляют участников Олимпиады от России, и запустила в их поддержку хештег #wewillROCyou, где ROC (РОК) — сокращение от английского названия Олимпийского комитета России.

Я запускаю не флешмоб и не акцию, а целое движение, о котором должен узнать весь мир. Мы зажжём на этой Олимпиаде! И наставим рога всем, кто в нас не верит. We will ROC you, Tokyo!
Тина Канделаки

Идею телеведущей поддержал известный рэпер Тимати, который призвал поклонников музыки и спорта поболеть за наших спортсменов, распространив хештег.

Во время загрузки произошла ошибка.
Я считаю, что тема олимпийской сборной, тема того, что почему-то мы уже второй год выступаем без флага по решению WADA, меня тоже категорически не устраивает. Поэтому я поддерживаю российских спортсменов, поддерживаю российский спорт и хочу поддержать вашу эстафету.
Тимати

После этого в соцсетях начался настоящий бум: пользователи «Твиттера», «ВКонтакте» и «Инстаграма» поддержали участников из России и призвали их отбить все нападки WADA и разгромить соперников на предстоящих Играх.

Сегодня Канделаки запустила целое движение в поддержку наших олимпийцев, и я хочу тоже поддержать. Мы покажем, чего мы стоим, на этой Олимпиаде, и никто нас не остановит!!!
Владимир Рассказов
Будем ждать и очень надеяться, что наша сборная на Олимпиаде добьётся многого. Да, мы будем выступать под нейтральном флагом и без упоминания страны, но это не помешает нам показать весь наш могучий дух!!!
Красная карточка
Во время загрузки произошла ошибка.
На Россию производится давление, нам не разрешают выступать с нашими флагом, гимном и даже отобрали название нашей сборной, вместо этого Россия будет обозначена как ROC, так вот, #wewillROCyou!
Пельмешка в кетчунезе
Тина Канделаки написала пост об Олимпиаде в Токио и предлагает создать движение, чтобы воодушевить и поддержать наших спортсменов! Я только за такое и считаю, что наша страна достойна уважения, где бы мы ни представляли её интересы.
Арина
Ну что ж, WADA и все её там прихвостни никак не могут успокоиться, и — вот неожиданность — они опять нашли у наших гребцов мельдоний (да-да, только у нас). Да только вот это нам никак не помешает завоевать кучу золотых медалей, как это всегда и было. Мы с вами, ребята!!!
Веско от Каневского
Поддержим все вместе нашу сборную на Олимпиаде в Токио! Удачи спортсменам и побольше медалей! Россия, вперёд!
Акуна матата

По решению WADA этот год не стал исключением и команда России будет выступать на Олимпиаде без флага и гимна своей страны. Триколор на форме спортсменов тоже запрещён, как и мишка, которому не повезло оказаться символом России. Купальники с таким изображением запретили расстроенным синхронисткам.

 Как реагируют соцсети на смерть малышей в ДТП в Солнцеве
Вызов на допрос министра Шойгу может покончить с майданной властью
Путин назвал четыре нерешенные проблемы России
Глава Якутии объяснил отказ от помощи Ди Каприо с пожарами
Против отменивших указ Зеленского судей завели уголовное дело
Под Петербургом обнаружили заброшенный дом с подземной тюрьмой
В Швейцарии за 10 лет образовались 180 новых озер в Альпах
Как выглядят самые красивые станции парижского метро (фото)
Hi-Tech
Что это. С Марса получены необычные кадры (фото) Что это?
Горячие темы на Авто
Всем привет от Тони и Вовы 245
Ай какие молодцы . 202
Они над нами издеваются. 116
Пока вы тут всякую фигню обсуждаете, произошла чуть ли не катастрофа вселенского масштаба!!! 106
Товары для дома
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Что купить, чтобы стать блогером
Лучше, чем в офисе: как организовать работу дома
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
Gnezdo.ru
Зеленский решил судьбу Крыма
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Годами любили его, не зная настоящей фамилии
Тяжелая жизнь актрисы после сериала "Клон"
Леди
Россиянка победила онкологию и теперь поддерживает тысячи больных Фонд «Александра» собирает деньги на обучение специалистов, которые станут поддерживать женщин, узнавших о своем диагнозе
Дом
Чем заменить пакет с пакетами
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
6 безвкусных дизайнерских решений
7 крутых советов дачнику
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь