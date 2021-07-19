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18:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Германии за 235 тысяч долларов продают гору

В 2006 году ее цена была 1,2 миллиона долларов.

В середине июля на интернет-аукцион была выставлена самая маленькая гора в Саксонской Швейцарии, национальном парке в Саксонии, Германия, под названием Циркельштайн.

Эта гора представляет собой холм, покрытый лесом, с вершиной из песчаника высотой 40 метров. Высота горы над уровнем моря составляет 384,5 метров, а общая площадь превышает 8 гектаров.

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Гора находится в частных руках с 2006 года, когда нынешние владельцы купили ее за 
1,2 миллиона долларов. Сейчас Циркельштайн заметно упала в цене — приобрести ее можно всего за 235 тысяч долларов.

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Сообщается, что владельцы решили продать гору из-зу проблем со здоровьем и своего возраста, из-за чего они не могут больше управлять этой достопримечательностью.
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Поскольку гора Циркельштайн находится на территории национального парка, на ней нельзя ничего строить или ставить ограждения — на ней расположены популярные пешие и велосипедные маршруты. Однако владелец горы может беспрепятственно ездить по территории на машине, сообщает CBS News.

Екатерина Гура

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