18:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Германии за 235 тысяч долларов продают гору
В 2006 году ее цена была 1,2 миллиона долларов.
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В середине июля на
Эта гора представляет собой холм, покрытый лесом, с вершиной из песчаника высотой 40 метров. Высота горы над уровнем моря составляет 384,5 метров, а общая площадь превышает 8 гектаров.
Гора находится в частных руках с 2006 года, когда нынешние владельцы купили ее за
1,2 миллиона долларов. Сейчас Циркельштайн заметно упала в цене — приобрести ее можно всего за 235 тысяч долларов.
Поскольку гора Циркельштайн находится на территории национального парка, на ней нельзя ничего строить или ставить ограждения — на ней расположены популярные пешие и велосипедные маршруты. Однако владелец горы может беспрепятственно ездить по территории на машине, сообщает CBS News.
Екатерина Гура