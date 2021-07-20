Случаи COVID-19 среди привитых встречаются все чаще

Данные региональных минздравов, выяснил «Ъ», не сильно отличаются от статистики федерального ведомства: болеют от 0,5% до 3% привитых граждан. При этом в странах, где вакцинировано более 60% населения, процент заболевших после прививки продолжает расти и в скором времени, вероятно, превысит число невакцинированных больных.
Эксперты объясняют, что ни одна вакцина не эффективна на 100%: чем больше привитых вообще, тем у большего числа может не появиться достаточного иммунитета. Тем не менее риски тяжелого течения болезни после вакцинации минимальны.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко в понедельник заявил, что около 2,5% вакцинированных от COVID-19 россиян заражаются коронавирусом. При этом, по его словам, в большинстве случаев течение болезни легкое и только 5% из этого числа может потребоваться госпитализация. В конце июня на заседании Координационного совета по борьбе с распространением новой инфекции министр докладывал, что в ведомстве «контролируют ситуацию в регионах» и фиксируют среди всех заболевших не больше 0,5% вакцинированных.
«Ъ» выяснил у региональных властей актуальные данные о заражении COVID−19 после вакцинации.
Так, в Челябинской области в начале июля Роспотребнадзор сообщал о 301 заболевшем коронавирусом из 420,46 тыс. привитых жителей. Почти все они были вакцинированы «Спутником V» и только двое — «ЭпиВакКороной». В ведомстве отмечали, что во всех случаях инфицирование произошло «в период до формирования устойчивого иммунитета». В правительстве Бурятии «Ъ» заявили, что на вакцинированных граждан приходится 3,6% новых выявленных случаев. По данным на 19 июля, в Бурятии полностью привиты 164,2 тыс. человек, или 22,8% населения региона. В минздраве Дагестана сообщили, что не владеют статистикой. Однако ранее врио главы республики Сергей Меликов в видеообращении заявил, что количество прошедших вакцинацию среди госпитализированных не превышает 3%.
По данным замминистра здравоохранения Кузбасса Оксаны Абросовой, в регионе процент заболевших коронавирусом среди вакцинированных составляет 0,5% (всего прививку получили 603 961 человек).
В минздраве Алтайского края заявили о 0,23% выявленных случаев COVID-19 из 436 224 привитых алтайцев. По данным комздрава Ленобласти, число привитых среди заболевших коронавирусом не превышает 2%, ни один из вакцинированных не был госпитализирован. При этом вакцинацию прошли более 363 тыс. человек, из них полностью привиты 228,4 тыс. человек. Вместе с тем в ряде регионов подобная статистика не ведется. В частности, в минздраве Ульяновской области «Ъ» ответили, что требование вести мониторинг количества заболевших из числа вакцинированных «появилось только сегодня».
Как показывает мировая практика, чем больший процент населения будет вакцинирован, тем больше выявляется случаев коронавируса среди тех, кто сделал прививку.
Издание «Медвестник» обратило внимание на исследование Королевского колледжа Лондона. Согласно его данным, к 15 июля 47% новых случаев заболевания COVID-19 в Великобритании приходилось на вакцинированных хотя бы одной дозой пациентов. Таких случаев ежедневно выявляли около 15,5 тыс. из более 33 тыс. заболевших. За неделю число привитых инфицированных возросло на 40%. Авторы исследования предупредили, что рост продолжится и в скором времени показатель превысит число невакцинированных. Связано это, вероятно, с тем, что все больше граждан получают поствакцинальный иммунитет и вирусу «просто не хватает невосприимчивых людей», выдвинул версию эпидемиолог из Королевского колледжа Лондона Тим Спектор. Отметим, по официальным данным, в Великобритании 46 295 853 человек (68,2%) привито хотя бы одним компонентом вакцины, 35 970 849 человек (52,99%) полностью вакцинированы.
Согласно информации американского регулятора CDC, к 12 июля из более 159 млн полностью вакцинированных граждан 5492 человека были госпитализированы и 1063 умерли.
При этом 28% госпитализаций и 26% летальных исходов CDC определяет как бессимптомные или не связанные с коронавирусом.
Отметим, с 1 мая 2021 года регулятор перестал фиксировать все заражения после вакцинации, сконцентрировавшись на случаях, «имеющих наибольшее клиническое и общественное значение».
В конце июня газета The Times of Israel писала, что среди фиксируемых случаев заражения жителей Израиля около половины вакцинированы препаратом Pfizer. С тех пор число выявляемых случаев выросло почти в десять раз и, по данным на 19 июля, составило 829 человек. В стране привиты хотя бы одним компонентом 5 744 080 человек (66,36%), полностью вакцинированы 5 234 614 человек (60,47%).
Немецкий федеральный институт биомедицинских лекарственных средств Пауля Эрлиха в конце мая сообщил, что после вакцинации зарегистрировано 873 смерти (0,0024% от всех привитых) людей в возрасте от 24 до 102 лет. Из них 674 смерти после прививки Pfizer, 162 — после AstraZeneca, 19 — Moderna, 5 — Johnson & Johnson и еще 13 без указания препарата. При этом 73 смерти были связаны не с побочным эффектом вакцины, а с заболеванием коронавирусом.
Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов отмечает: важно учитывать разницу между числом вакцинированных в России и других странах:
Почти все население Великобритании, как и Израиля, получило хотя бы один компонент вакцины (в России одним компонентом вакцинированы 32,5 млн, или 22,29%.— «Ъ»). Среди них обязательно есть люди, у которых не образовался иммунитет, потому что никакая вакцина не работает на 100%.
Тем не менее нельзя утверждать, что препараты не помогают от новых штаммов коронавируса, считает эксперт. Он обращает внимание на динамику заболеваемости в Великобритании зимой 2021 года и этим летом: число новых случаев одинаково — около 40 тыс. ежедневно, но значительно сократился рост госпитализаций. «Зимой это были 3−4 тыс. в день, сейчас, когда большинство людей вакцинировано, население больниц почти не растет — 400−600 госпитализированных», — продолжает Сергей Харитонов. С ним соглашается врач аллерголог-иммунолог высшей категории «СМ-Клиника» Надежда Фуранина:
Суть вакцинации в том, чтобы выработать антитела против того или иного патогена, которые при заражении не позволят развиться инфекционному заболеванию до тяжелой формы.
Кроме того, даже если вакцинированный человек заболеет, он гораздо реже становится источником заражения, добавляет кардиолог, куратор горячей линии по вакцинации GMS Clinic Наталья Поленова.
Сергей Харитонов подчеркивает, что штамм «дельта», с которым связано более 90% новых случаев заболевания в Москве и в Великобритании, образовался после ряда мутаций в S-белке коронавируса (белке, к которому вырабатывается иммунитет после вакцинации). Однако пока нет научных данных, подтверждающих, что из-за этого иммунный ответ становится менее выраженным. Это, по его словам, можно только предполагать: «Что мы точно знаем про вариант “дельта”: он распространяется быстрее, то есть заражается большее количество людей. Из-за этого он может быть особенно опасен именно для невакцинированных и людей из групп риска».
Наталья Костарнова, корреспондентская сеть «Ъ»