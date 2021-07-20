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09:37 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. В поздравлении, опубликованном во вторник на сайте Кремля, президент отметил ценности ислама, служащие укреплению межнационального согласия и сохранению культурного многообразия России.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Этот древний праздник, корни которого уходят в глубь веков, обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим», — говорится в поздравлении.

«Эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе и сохранению культурного многообразия, самобытных традиций нашего народа», — отметил президент.

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения — отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа — паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных. В 2021 году праздник состоится 20 июля. Региональные духовные управления самостоятельно принимают решение о формате проведения праздничных молитв с учетом эпидемиологической обстановки.

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