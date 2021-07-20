09:37 (мск), источник: ТАСС
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником
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«Этот древний праздник, корни которого уходят в глубь веков, обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим», — говорится в поздравлении.
«Эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе и сохранению культурного многообразия, самобытных традиций нашего народа», — отметил президент.