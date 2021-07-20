15:58 (мск), источник: Газета.Ру
МХАТ не продлил договор с Бузовой на новый сезон
В МХАТ им. Горького опровергли информацию о подписании нового контракта с певицей Ольгой Бузовой. Об этом «Газете.Ru» сообщили в
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«На сегодняшний день контракт с Ольгой Бузовой не подписан. Ни со стороны театра, ни со стороны Ольги. Театр сейчас находится в отпуске и приступит к подготовке сезона с первых чисел августа. К этому моменту будут известны все детали по осеннему спектаклю “Чудесный грузин”», — сказала
По информации «Национальной службы новостей», за два выступления артистка получит около 234 тыс. рублей.
Премьерные показы «Чудесного грузина» драматурга Андрея Назарова и