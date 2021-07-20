В Испании нашли двухметровый саркофаг времен вестготов

Археологи в Испании обнаружили редкий и хорошо сохранившийся резной саркофаг времен вестготов.
Находку, которую исследователи назвали «впечатляющей и неожиданной», сделали недалеко от городка Мула на месте древнеримской виллы Лос-Вильярикос, сообщает Университет Мурсии.
Во времена Римской империи Лос-Вильярикос был крупной фермой, в которой производили и хранили оливковое масло. С распространением христианства виллу превратили в храм, а двор здания — в кладбище. В целом здесь нашли не менее 50 захоронений. Большинство из них очень скромные. Найденный богатый саркофаг стал исключением.
Каменный гроб длиной 2 метра украшен резными концентрическими завитками и стилизованными листьями плюща. Над местом, где должна была находиться голова покойного, древние мастера вырезали монограмму имени Христа — греческие буквы ΧΡ.
Ученые датировали саркофаг VI веком. Это единственная подобная находка на юго-востоке Испании.