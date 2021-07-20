14:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британский дизайнер сшил свадебное платье из медицинских масок
Таким образом работники свадебной индустрии отпраздновали снятие коронавирусных ограничений.
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19 июля в Великобритании были сняты коронавирусные ограничения, действовавшие в стране больше года. Этот день британцы назвали Freedom Day («День свободы») и устроили масштабные празднования.
Лондонский дизайнер Том Сильвервуд и объединение организаторов свадеб Hitched создали необычный совместный проект — свадебное платье из медицинских масок.
Сообщается, что на создание шикарного белоснежного платья в пол ушло 1500 использованных медицинских масок, которые были очищены особым образом.
Как пишет The Sun, теперь все молодожены в Великобритании могут устраивать торжества с неограниченным количеством гостей, без масок и других коронавирусных ограничений.
Екатерина Гура