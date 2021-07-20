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15:47 (мск), источник: Смотрим

Китайским семьям разрешили иметь до трех детей

Китайские семьи теперь смогут иметь трех детей. Власти посчитали, что в стране трудоспособное население сокращается слишком быстрыми темпами. Кроме того, увеличивается нагрузка на экономику.

Источник: AP 2021
Новость
Власти Китая разрешили семьям заводить третьего ребенка

Также предусмотрены меры, которые направлены на стимулирование роста рождаемости в стране. Решение было принято еще 26 июня.

The Wall Street Journal, в свою очередь, сообщает, что власти Китая вовсе намерены отменить все ограничения по рождаемости к 2025 году. Таким образом стране хотят помочь ускорить рост экономики, увеличить численность населения.

В Пекине переживают, что трудоспособное население сокращается слишком быстрыми темпами. Доля пожилых, в свою очередь, растет. Это приводит к нагрузке на экономику и общество.

Китайским семьям на протяжении десятилетий разрешалось иметь лишь по одному ребенку. В 2015 году власти смягчили ограничения — до двух наследников.

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