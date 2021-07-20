Китайским семьям разрешили иметь до трех детей

Также предусмотрены меры, которые направлены на стимулирование роста рождаемости в стране. Решение было принято еще 26 июня.
The Wall Street Journal, в свою очередь, сообщает, что власти Китая вовсе намерены отменить все ограничения по рождаемости к 2025 году. Таким образом стране хотят помочь ускорить рост экономики, увеличить численность населения.
В Пекине переживают, что трудоспособное население сокращается слишком быстрыми темпами. Доля пожилых, в свою очередь, растет. Это приводит к нагрузке на экономику и общество.
Китайским семьям на протяжении десятилетий разрешалось иметь лишь по одному ребенку. В 2015 году власти смягчили ограничения — до двух наследников.